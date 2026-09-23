Как лишить работника части премии и уложиться в лимит уменьшения зарплаты: ответ Роструда
Можно урезать премию на 50%, но важно не нарушить ограничение в 20% от зарплаты.
Зарплата у работника состоит из оклада 35 000 рублей, премии в 100% от оклада и районного коэффициента.
Могут ли его лишить премии на 50%, при этом от общей зарплаты уменьшение будет не более 20%, спросили на сайте Онлайнинспекции.
«Могут, но при условии, что не выполнили или неполностью выполните критерии ее начисления, установленные трудовым договором, коллективным договором, соглашением и/или ЛНА работодателя», — ответил Роструд.
При установлении систем премирования коллективными договорами, соглашениями, ЛНА определяются виды премий и их размеры, сроки, основания и условия выплаты премий работникам, в том числе с учетом качества, эффективности и продолжительности работы, наличия или отсутствия у работника дисциплинарного взыскания и других показателей.
При этом в ЛНА о системе премирования работодатель может указать, что снижение размера премии из-за дисциплинарного взыскания будет только по тем премиям, которые начисляются за период, когда было применено соответствующее дисциплинарное взыскание. Размер такого снижения премии не может приводить к уменьшению размера месячной зарплаты работника более чем на 20% (ч. 3 ст. 135 ТК).
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Эти критерии актуальны не только для Москвы.