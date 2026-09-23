Банки начнут блокировать счета из‑за частичного совпадения ФИО — под удар попадут распространенные фамилии

Росфинмониторинг предложил блокировать операции при совпадении ФИО и даты рождения с данными людей из перечня заморозки. Эксперты предупреждают о росте ошибок и всплеске блокировок на 15-25%.

Росфинмониторинг подготовил поправки, которые вводят новое основание для блокировки счетов россиян — частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства должны быть заморожены. Банки будут реагировать на совпадения в ФИО и дате рождения. Если данные окажутся похожими, операции остановят на пять рабочих дней, после чего ограничения снимут при отсутствии решения о продлении.

Сейчас кредитные организации обязаны блокировать счета людей из перечня Росфинмониторинга — там более 15 тыс. человек, причастных к экстремистской или террористической деятельности. Новые правила должны закрыть лазейку, когда злоумышленники меняют одну букву в фамилии или используют разные варианты транслитерации: по данным на 1 февраля 2026 года, более 800 человек в списке имели несколько вариантов записи своих данных. Об этом пишут «Известия».

Эксперты предупреждают, что после введения критерия число блокировок вырастет. По оценке Артура Леера, рост составит не менее 20%, а Алексей Кричевский допускает увеличение в полтора раза. Управляющий партнер «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева считает, что 90-95% срабатываний AML‑систем ложные, поэтому всплеск блокировок может достигнуть 15-25% — около 80 тыс. случаев. Аналитики ожидают, что затем показатель снизится после настройки алгоритмов.

Особенно уязвимыми окажутся обладатели распространенных фамилий — Смирнов, Иванов, Кузнецов, Попов, Соколов, Лебедев, Козлов, Новиков, Морозов и Петров. Эксперты отмечают, что сейчас нет быстрого механизма разморозки: иногда процесс занимает больше недели, и клиенты не могут совершать важные операции. Специалисты предлагают добавить дополнительные идентификаторы, ускорить обмен данными и выстроить понятный порядок снятия ограничений.

Общественное обсуждение инициативы пройдет до 24 сентября 2026 года, поправки вступят в силу через 270 дней после публикации закона.