Система СПОТ принесла бюджету 34 млрд рублей и перекрыла схемы с занижением стоимости

Минфин и ФТС подвели первые итоги работы СПОТ: система уже дала почти 34 млрд рублей допдоходов, усилила декларирование китайских товаров и выявила узкие места, которые бизнес предлагает доработать.

Система подтверждения ожидания товаров (СПОТ), которая действует с 1 июня 2026 для импорта из стран ЕАЭС автотранспортом, принесла бюджету 33,8 млрд рублей к началу сентября из запланированных 50 млрд. Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме.

За три месяца оформили около 544 тыс. документов о предстоящей поставке (ДОПП), через систему ежемесячно проходят 11 тыс. импортеров, а сумма подлежащих уплате косвенных налогов превысила 218 млрд рублей.

СПОТ ввели для пресечения схем ухода от таможенных платежей. Импортеры обязаны за два дня до пересечения границы направить ДОПП и внести обеспечительный платеж по НДС и акцизам. Освобождены только участники налогового мониторинга и уполномоченные экономические операторы. После аванса компания получает QR‑код, который проверяют на границе. По данным ФТС, 95% QR‑кодов валидны, около 600 фур в неделю разворачивают из-за ошибок в оформлении. Об этом пишет «Коммерсант».

ФТС отмечает, что СПОТ усилил декларирование товаров из Китая напрямую в РФ. Ранее часть импорта шла через Киргизию и Казахстан с занижением стоимости, теперь большинство грузов оформляется по реальной цене.

Бизнес предлагает донастроить систему. Основная претензия — обеспечительный платеж, который отвлекает оборотные средства. Компании предлагают заменить его банковской гарантией и расширить круг освобождаемых от аванса. «Деловая Россия» предлагает снизить порог выручки для признания налогоплательщика добросовестным с 30 млрд до 5–10 млрд руб., а также включить системообразующие предприятия и их аффилированных лиц. «Опора России» считает, что освобождение можно распространить на всех участников ВЭД с низкой категорией риска.

Минфин и ФНС готовы учитывать систему управления рисками при расширении перечня освобожденных. Также обсуждается корректировка правил недопуска фур по некорректным ДОПП: предлагается не блокировать поставки, если расхождения в документах не влияют на налоговые обязательства. Отдельно рассматривается проблема сборных грузов, когда ошибка в одном ДОПП блокирует всю партию.

Бизнес также предлагает распространить СПОТ на авиаперевозки, чтобы перекрыть оставшиеся каналы серого импорта. ФТС пока не фиксирует перетока грузов в авиацию или железную дорогу, но профильный закон допускает расширение системы на другие виды транспорта — решение остается за правительством.