Работодателям в 10 регионах хотят ограничить найм иностранцев

Минтруд предложил ужесточить ограничения на привлечение иностранных работников в отдельных отраслях десяти регионов. Еще в восьми субъектах региональные ограничения планируют ввести впервые.

Минтруд подготовил проект допустимых долей иностранных работников для отдельных видов экономической деятельности на 2027 год. Документ разместили для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Снизить допустимую долю иностранной рабочей силы по сравнению с действующими ограничениями предлагают в 10 регионах: Мордовии, Татарстане, Чувашии, Краснодарском крае, Вологодской, Калужской, Новосибирской, Оренбургской, Свердловской и Тульской областях.

В отдельных отраслях восьми регионов специальные ограничения планируют установить впервые.

Например, в Татарстане предлагается полностью запретить привлечение иностранных работников в финансовой и страховой деятельности, ветеринарии, охранных услугах, такси и перевозке опасных грузов. Нулевая доля также предусмотрена для ремонта компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения.

В Калужской области иностранцев предлагают не привлекать к курьерской деятельности и отдельным видам аренды и лизинга транспорта и оборудования. В Мордовии нулевую долю планируют установить для городских и пригородных пассажирских перевозок, такси и автомобильных грузоперевозок.

На федеральном уровне в 2027 году предлагают сохранить запрет на использование труда иностранных работников в розничной торговле в аптеках, на рынках и в нестационарных торговых объектах, а также вне магазинов и палаток. Нулевая доля сохранится и для специализированных магазинов, которые продают алкоголь и табачные изделия.

Ограничения также продолжат действовать в строительстве, общепите, выращивании овощей, лесоводстве и лесозаготовке, обработке древесины и ряде других отраслей. Региональные особенности, установленные на 2026 год, предлагают сохранить в 31 субъекте России.

Допустимая доля применяется к каждому работодателю отдельно. Если постановлением для отрасли установлен определенный предел, компания не сможет нанять иностранных работников сверх него, даже если другие организации этой отрасли иностранцев вообще не привлекают.

Пока изменения не приняты: документ имеет статус проекта и проходит общественное обсуждение. Если его утвердят, новые ограничения будут действовать в 2027 году.