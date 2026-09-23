Налоговики назвали основные нарушения законодательства о ККТ в 2026 году

Инспекторы ищут отсутствие чеков долгое время время, резкий рост доли возвратов и корректировок, несоответствие выручки и оборотов по счету.

В УФНС по Магаданской области рассказали об основных нарушениях законодательства о применении ККТ в 2026 году.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлены:

неприменение ККТ при расчетах наличными или картой,

выдача «предварительного» чека вместо фискального,

применение ККТ не по адресу ее регистрации либо отсутствие зарегистрированной кассы,

расчеты без применения ККТ при ее наличии либо нарушения в составе обязательных реквизитов кассового чека.

За такие нарушения предусмотрены административные штрафы, размер которых зависит от статуса нарушителя (ИП или организация) и тяжести проступка, напомнил начальник отдела оперативного контроля УФНС Виктор Назаренко.

Он напомнил, что контроль сейчас проходит преимущественно дистанционно, подход стал риск – ориентированным.

Налоговики анализируют данные ОФД в реальном времени, получают информацию о каждом чеке и находят аномалии: отсутствие чеков длительное время, резкий рост доли возвратов и корректировок, несоответствие выручки и оборотов по счету.

Система автоматически формирует «рисковые» профили налогоплательщиков. Если доля чеков с возвратами превышает 30 % за 30 дней или касса не передает данные более 60 дней – это основание для проверки.