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Налоговики назвали основные нарушения законодательства о ККТ в 2026 году

Инспекторы ищут отсутствие чеков долгое время время, резкий рост доли возвратов и корректировок, несоответствие выручки и оборотов по счету.

5 открытий

В УФНС по Магаданской области рассказали об основных нарушениях законодательства о применении ККТ в 2026 году.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлены:

  • неприменение ККТ при расчетах наличными или картой,

  • выдача «предварительного» чека вместо фискального,

  • применение ККТ не по адресу ее регистрации либо отсутствие зарегистрированной кассы,

  • расчеты без применения ККТ при ее наличии либо нарушения в составе обязательных реквизитов кассового чека.

За такие нарушения предусмотрены административные штрафы, размер которых зависит от статуса нарушителя (ИП или организация) и тяжести проступка, напомнил начальник отдела оперативного контроля УФНС Виктор Назаренко.

Он напомнил, что контроль сейчас проходит преимущественно дистанционно, подход стал риск – ориентированным.

Налоговики анализируют данные ОФД в реальном времени, получают информацию о каждом чеке и находят аномалии: отсутствие чеков длительное время, резкий рост доли возвратов и корректировок, несоответствие выручки и оборотов по счету.

Система автоматически формирует «рисковые» профили налогоплательщиков. Если доля чеков с возвратами превышает 30 % за 30 дней или касса не передает данные более 60 дней – это основание для проверки.

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Автор
Илья Андреев
Трудовое право (ТК РФ)

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