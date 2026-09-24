Сотрудник отсутствовал из-за судов по трудовым спорам: Роструд объяснил, почему за эти часы можно не платить

Время участия в судебных заседаниях в качестве истца не относятся к рабочему времени.

Работник обратился в суд для возврата госпошлины по жалобе на решение по иску о нарушении трудовых прав. Судебные заседания проводились в рабочее время. Он заранее письменно уведомлял работодателя о времени и причинах отсутствия, после судебных заседаний предъявлял повестки с указанием дней и времени участия в заседаниях. За месяц по этой причине отсутствовал на рабочем месте 3 часа.

В конце месяца работодатель признал причину отсутствия уважительной, но время отсутствия не учел в табеле учета рабочего времени. Зарплата за месяц будет пропорционально уменьшена. Соответствует ли это требованиям трудового законодательства, спросили на сайте Онлайнинспекции.

«Действия работодателя по неоплате времени отсутствия на работе в связи с участием в судебных заседаниях в качестве истца правомерны», — ответил Роструд.

Зарплату работодатель обязан выплачивать за выполнение работником трудовым обязанностей (ст. 129 ТК).

Также законодательство РФ определяет:

случаи, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность) и средний заработок;

периоды времени, которые относятся к рабочему времени и, следовательно, оплачиваются согласно условиям трудового договора (ч. 1 ст. 91 ТК).

Время участия в судебных заседаниях в качестве истца не относятся ни к таким случаям, ни к рабочему времени, подчеркнуло ведомство.