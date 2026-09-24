СФР: с 2026 года по директору — единственному учредителю без трудового договора нужно подавать ЕФС-1

Если сведения ранее не подавались, нужно оформить кадровое мероприятие «ПРИЕМ».

Организации должны передавать сведения о трудовой деятельности директора — единственного учредителя даже при отсутствии трудового договора, разъяснило отделение СФР. Руководитель признается застрахованным лицом, поэтому данные о нем включают в индивидуальный персонифицированный учет по форме ЕФС-1.

Требование предусмотрено статьей 11 Федерального закона № 27-ФЗ.

Если сведения о руководителе ранее не направлялись, СФР рекомендует представить ЕФС-1 в кратчайшие сроки, указав мероприятие «ПРИЕМ». В графе 2 «Дата приема, перевода, увольнения…» нужно поставить 1 января 2026 года. Если директор получил полномочия позднее, указывают фактическую дату их возникновения.

С 2026 года статья 421 НК также обязывает коммерческие организации исчислять страховые взносы с выплат руководителю — физлицу, которое выполняет функции единоличного исполнительного органа. База для взносов должна составлять не менее МРОТ, напомнил Соцфонд.

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