Директор ездит по делам компании на машине жены: как на УСН учесть расходы на бензин и ремонт
Эксперт предложила варианты учета расходов на ГСМ и ремонт при упрощенке.
Директор ООО на УСН с объектом «доходы минус расходы» использует для работы легковой автомобиль, зарегистрированный на супругу.
Можно ли списывать расходы на бензин, ремонт и какими документами это подтверждать – объяснила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Такие расходы можно учитывать при расчете налога по УСН «доходы минус расходы», но при строгом соблюдении правил документального подтверждения и экономической обоснованности.
«Ключевой момент: автомобиль, даже будучи зарегистрированным на супругу директора, фактически используется в интересах компании, что и нужно доказать налоговой.»
Как подтвердить расходы на бензин (ГСМ):
путевые листы – главный документ. В нем должны быть зафиксированы маршрут, дата, время поездок, пройденный километраж и остаток топлива. Это доказывает, что топливо потрачено на служебные цели, а не для личных нужд;
кассовые чеки с АЗС. Подтверждают факт покупки топлива;
расчет расхода топлива. На основании путевых листов и данных о заправке/сливе топлива составляется акт списания ГСМ.
при наличии — отчеты систем спутникового мониторинга (ГЛОНАСС/GPS) или маршрутные листы.
Чтобы у налоговой не возникло вопросов, эксперт рекомендует закрепить порядок использования машины документально. Есть два основных варианта:
1. Выплата компенсации за использование личного имущества. В соглашении между организацией и сотрудником (директором) прописываются условия использования автомобиля, размер компенсации и порядок ее выплаты. В пределах норм, установленных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2002 № 92, сумма компенсации учитывается в расходах. При этом сами расходы на ГСМ, ремонт и запчасти в этом случае отдельно учесть нельзя — они уже заложены в размер компенсации.
2. Заключение договора аренды транспортного средства. Если оформить договор аренды (с экипажем или без), то арендные платежи и расходы на ремонт можно будет учесть в полном объеме.
На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Ирина Лапшина.
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