Волны мошенничества с получением налоговых вычетов поднимаются каждый год

В последние три года новые преступные схемы с 3‑НДФЛ появляются регулярно — и в периоды высокой активности темы вычетов. В основном это конец августа-сентябрь, когда стартуют рассылки уведомлений и перерасчеты от ФНС.

Как сообщалось ранее, мошенники начали массовые рассылки о якобы предодобренном повышенном налоговом вычете по сберегательным программам. Но всплески схем, связанных с декларационной кампанией 3‑НДФЛ, стали регулярными:

2024 год. Правоохранители и СМИ фиксируют развитие схем вокруг декларационной кампании 3‑НДФЛ (звонки «из налоговой» с требованием данных для «записи на прием», фишинг под видом ФНС);

2025 год. В августе МВД и региональные управления предупредили о новой схеме: звонки от имени ФНС/соцслужбы о «положенном вычете» (часто называют суммы вроде 14 тыс. рублей соцвычета за обучение) с просьбой продиктовать код из СМС. Другой способ — убедить человека открыть новую карту и перевести деньги через поддельный сайт;

2026 год. В сентябре зафиксирована новая волна с фишинговыми письмами/сообщениями о предодобренном вычете до 52 тыс. рублей и «новой форме 3‑НДФЛ», где предлагают перейти на фальшивый сервис ФНС и либо оплатить «пошлину за обработку данных», либо ввести полные реквизиты карты.

Представители ФНС регулярно напоминают, что ведомство ни при каких обстоятельствах не требует оплаты комиссий или госпошлин за перечисление вычета.

Правила оформления и объемы некоторых вычетов действительно существенно изменились за последние года. Например, начиная с 1 января 2024 года физлицам дали возможность получить социальные вычеты вообще без заполнения декларации 3-НДФЛ и сбора чеков. Выросли и некоторые лимиты.

В 2026 году можно получить социальные вычеты на:

лечение, покупку лекарств, ДМС;

обучение;

фитнес и спорт;

добровольное пенсионное страхование и взносы на накопительную пенсию;

благотворительность;

прохождение независимой оценки квалификации.

При этом негосударственное пенсионное обеспечение и страхование жизни больше не входят в соцвычеты: их перенесли в группу вычетов на ДСГ.