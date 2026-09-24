За накоплениями по ПДС нужно обратиться в течение шести месяцев. Фонд не обязан разыскивать наследников
Средства по программе долгосрочных сбережений не входят в наследственную массу, поэтому нотариус не распределит их автоматически. Если пропустить срок обращения в НПФ, его придется восстанавливать через суд.
Заявление на выплату накоплений по ПДС нужно подать в течение шести месяцев со дня смерти участника программы, рассказала директор по GR и юридическому сопровождению СберНПФ Наталия Каменская. Фонд не обязан разыскивать правопреемников, а если родственники не знают, где открыт счет, им придется обращаться во все НПФ.
«Главный риск — пропустить срок. Заявление нужно подать в течение шести месяцев с даты смерти. Если этот срок упущен, придется идти в суд и восстанавливать его», — предупредила Каменская.
В решении суда должно быть прямо указано восстановление срока обращения в конкретный фонд за выплатой по ПДС, а также стоять отметка о вступлении решения в силу.
В первую очередь деньги получат правопреемники, которых участник указал в договоре или отдельном заявлении. Если их нет, обратиться могут наследники первой очереди — дети, супруги и родители. Братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки получат выплату, только если правопреемники не назначены и наследники первой очереди не обратились.
НПФ проверяет документы в течение 30 рабочих дней, на седьмой месяц принимает решение, а на восьмой перечисляет деньги. Накопления нельзя передать правопреемникам, если участник уже начал получать пожизненные выплаты по ПДС. При выплатах на установленный срок, например 10 или 15 лет, такое ограничение не применяется.
Под шумок НПФ обогащается за счёт того что в наследственную массу эти деньги не входят. Наследники должны обращаться во все НПФ - как мило.