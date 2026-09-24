За накоплениями по ПДС нужно обратиться в течение шести месяцев. Фонд не обязан разыскивать наследников

Средства по программе долгосрочных сбережений не входят в наследственную массу, поэтому нотариус не распределит их автоматически. Если пропустить срок обращения в НПФ, его придется восстанавливать через суд.

Заявление на выплату накоплений по ПДС нужно подать в течение шести месяцев со дня смерти участника программы, рассказала директор по GR и юридическому сопровождению СберНПФ Наталия Каменская. Фонд не обязан разыскивать правопреемников, а если родственники не знают, где открыт счет, им придется обращаться во все НПФ.

«Главный риск — пропустить срок. Заявление нужно подать в течение шести месяцев с даты смерти. Если этот срок упущен, придется идти в суд и восстанавливать его», — предупредила Каменская.

В решении суда должно быть прямо указано восстановление срока обращения в конкретный фонд за выплатой по ПДС, а также стоять отметка о вступлении решения в силу.

В первую очередь деньги получат правопреемники, которых участник указал в договоре или отдельном заявлении. Если их нет, обратиться могут наследники первой очереди — дети, супруги и родители. Братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки получат выплату, только если правопреемники не назначены и наследники первой очереди не обратились.

НПФ проверяет документы в течение 30 рабочих дней, на седьмой месяц принимает решение, а на восьмой перечисляет деньги. Накопления нельзя передать правопреемникам, если участник уже начал получать пожизненные выплаты по ПДС. При выплатах на установленный срок, например 10 или 15 лет, такое ограничение не применяется.