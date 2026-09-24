ЦБ готов снизить требования к кредитам бизнеса на защиту инфраструктуры

Банк России готов смягчить требования к кредитам, которые компании берут на защиту инфраструктуры. Для таких займов регулятор может установить пониженные риск-веса и отказаться от макронадбавок.

Банк России готов создать более мягкие условия для кредитования компаний, которые инвестируют в защиту своих объектов и критической инфраструктуры. Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на Международном банковском форуме.

По ее словам, бизнес уже обращается в банки за кредитами на такие цели. ЦБ готов применять пониженные риск-веса и не устанавливать макропруденциальные надбавки по этим займам.

«Мне кажется, это в интересах всех — помочь экономике и снизить долгосрочные риски для банков», — сказала Набиуллина.

Отдельно глава ЦБ обратила внимание на продавцов маркетплейсов, которые пострадали от атак. Регулятор видит спрос на реструктуризацию кредитов со стороны селлеров и уже рекомендовал банкам идти им навстречу.

При этом у заемщиков возникают сложности с подтверждающими документами. Набиуллина предложила Ассоциации банков России помочь разработать единые требования банков к документам, чтобы заявки пострадавшего бизнеса рассматривали быстрее.

Также глава ЦБ рассказала о состоянии банковского сектора. По оценке регулятора, сейчас у банков есть около 10 трлн рублей запаса капитала, который они продолжают пополнять за счет прибыли. ЦБ рассчитывает, что регулирование позволит сохранять сбалансированный рост кредитования примерно на 10%.

Кроме того, Банк России готовится к продаже части акций Национальной системы платежных карт (НСПК). В октябре регулятор рассчитывает начать консультации с потенциальными покупателями, которые подписали соглашения о неразглашении.

Перед продажей ЦБ планирует поэтапно снизить действующие тарифы НСПК для банков. При этом Набиуллина допустила их последующее повышение, если участники рынка решат запускать новые проекты, а текущей рентабельности НСПК для финансирования развития окажется недостаточно.