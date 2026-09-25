Подросткам можно быть самозанятыми и платить НПД с 14 лет

Несовершеннолетние вправе применять НПД на общих основаниях: предельный доход ограничен 2,4 млн рублей, запрещены сотрудники и перепродажа, а регистрация проходит через «Мой налог» или уполномоченные банки.

Россияне в возрасте от 14 до 18 лет вправе вести деятельность, облагаемую налогом на профессиональный доход, согласно закону № 422‑ФЗ. Об этом рассказали в УФНС по Иркутской области.

Подростки, зарегистрированные как самозанятые, обязаны соблюдать те же правила, что и взрослые плательщики НПД.

Предельный доход на спецрежиме для них также ограничен 2,4 млн рублей в год. Несовершеннолетние самозанятые не могут нанимать сотрудников, перепродавать товары, торговать продукцией, подлежащей маркировке, и заниматься видами деятельности, запрещенными для НПД.

Регистрация проходит в обычном порядке — через приложение или веб‑сервис «Мой налог» с авторизацией по паспорту, через логин и пароль от портала госуслуг, через уполномоченные банки или ЕПГУ. При возникновении вопросов подростки могут обращаться в техподдержку прямо в приложении «Мой налог».