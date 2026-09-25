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Банкротство
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Число дел о банкротстве строительных компаний выросло более чем на 30%

С июня к началу сентября количество таких дел увеличилось с 1 089 до 1 454. В основном процедуры затрагивают небольших региональных застройщиков.

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Число дел о банкротстве строительных компаний за три месяца выросло более чем на 30%, следует из исследования «Контур.Фокуса» на основе официальных данных по ОКВЭД. В годовом выражении показатель увеличился на 41%.

Минстрой уже фиксирует риски невыполнения планов по вводу жилья в ряде регионов. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что ввод жилья сократился на 14% год к году из-за снижения показателей в сегменте индивидуального жилищного строительства.

Положение компаний осложняют снижение спроса, высокая стоимость кредитов, рост себестоимости и накопленные штрафы за задержку проектов. По некоторым оценкам, сумма неустоек девелоперов достигла 100 млрд рублей.

«При отсутствии достаточного количества заказов стройорганизациям становится тяжело выполнять текущие обязательства: платить налоги и заработную плату, обслуживать кредиты», — пояснил президент Ассоциации строительных организаций Новосибирской области Максим Федорченко.

Банкротство застройщика само по себе не означает потерю денег дольщиками. При проектном финансировании средства покупателей до ввода дома хранятся на эскроу-счетах, а проблемные объекты могут достраиваться за счет Фонда развития территорий.

Автор
Семен Николаев
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