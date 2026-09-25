Стало известно, сколько россиян рассчитывают на рост доходов в конце 2026 года

Увеличить доходы в конце года рассчитывает 21% россиян, следует из исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка». Большинство участников опроса не ожидают роста или пока не могут оценить перспективы.

Среди тех, кто ждет прибавки, 33% рассчитывают на рост доходов более чем на 30%. Еще 30% прогнозируют повышение на 5%, а 21% — в пределах 11–20%. Реже респонденты называли рост на 6–10% или 21–30%.

Основным способом увеличить доход участники опроса считают изменения в основной занятости. Повышения оклада на текущем месте ждут 46%, а 43% планируют больше зарабатывать после смены работодателя.

Получать дополнительный доход с помощью подработки рассчитывают 37% респондентов. Инвестиции, вклады, хобби и сдачу жилья в аренду выбрали менее 10% участников исследования.