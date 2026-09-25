Роструд ответил, как считать пособие за январь при увольнении под Новый год

Нерабочие праздничные дни января нужно включать в расчет выходного пособия при сокращении.

В компании будет сокращение, последний рабочий день – 31 декабря 2026 года.

Онлайнинспекцию спросили: как рассчитать выходное пособие за январь 2027 года – по количеству рабочих дней или праздничные дни тоже будут учитываться?

Выходное пособие в связи с увольнением по сокращению численности или штата организации выплачивается в размере среднего заработка работника (ч. 1 ст. 178 ТК). Средний заработок рассчитывают из фактически полученного заработка за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу увольнения (ч. 3 ст. 139 ТК), напомнил Роструд.

Средний месячный заработок для расчета выходного пособия определяется путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году.

«Получившийся размер пособия не должен быть меньше средней заработной платы, которую работник получил бы за этот месяц в период трудовой деятельности», — уточнило ведомство.

Для расчета среднего заработка за январь (месяц, где есть праздничные дни) средний дневной заработок сотрудника следует умножить на количество рабочих дней и нерабочих праздничных дней в этом месяце. Получившийся размер пособия не должен быть меньше средней заработной платы, которую работник получил бы за этот месяц в период трудовой деятельности.