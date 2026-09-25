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УСН
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Доходы на АУСН превысили 60 млн рублей: с какой даты можно применять УСН

Перейти на УСН можно с начала месяца, в котором превысили лимит.

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Компания утратила право на АУСН из-за превышения лимита в 60 млн руб. Налоговики ответили, можно ли сразу перейти на УСН с 1 числа следующего месяца, или нужно ждать начала следующего квартала

«При утрате права на автоУСН налогоплательщик прекращает применение режима с начала календарного месяца, в котором был превышен лимит дохода», — пояснила ФНС.

При этом он вправе перейти на УСН с начала месяца, в котором превысили лимит. Налогоплательщик должен уведомить налоговую через личный кабинет о переходе на УСН одновременно с направлением уведомления об утрате права на применение АУСН.

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