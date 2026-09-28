Платеж за коммунальные услуги может вырасти еще на 11% в 2027 году

Индексацию планируют провести с 1 июля 2027 года. Прогноз на 2028 год составляет 8,6%, на 2029 год — 7,6%.

Средняя индексация совокупного платежа за коммунальные услуги с 1 июля 2027 года может составить 11%, следует из макропрогноза Минэкономразвития. В предыдущей версии документа ожидался рост на 8,7%.

Прогноз на 2028 год повышен с 7,1 до 8,6%, на 2029 год — с 6,1 до 7,6%. Корректировка связана в том числе с фактической инфляцией 2025 года и ее новой оценкой на 2026 год: прогноз повышен с 5,2 до 6,8%.

Конечная цена электроэнергии для населения может вырасти в 2027 году на 14,4%, в 2028 году — на 12,1%, в 2029 году — на 10,1%. Оптовые цены на газ для всех категорий потребителей планируют проиндексировать соответственно на 10,4, 7,4 и 7%.

При утверждении тарифов на тепло-, водоснабжение и водоотведение в 2027–2029 годах ресурсоснабжающим организациям также предусмотрят дополнительную выручку на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Она составит 1,5% выручки ежегодно.