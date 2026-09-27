В России заработал портал с вакансиями, стажировками и обучением для специалистов туризма

Платформа «Гостеприимство — моя профессия», созданная Минэкономразвития и hh.ru, стала единым цифровым окном для поиска работы и обучения в туризме.

Минэкономразвития и hh.ru запустили цифровую платформу «Гостеприимство — моя профессия», которая объединяет вакансии, стажировки и образовательные программы для специалистов туристической отрасли.

«Проект turizm.hh.ru объединил вакансии, стажировки и образовательные программы для отрасли. Сайт ориентирован как на студентов и молодых специалистов, так и на опытных работников туриндустрии», — сказано в сообщении разработчиков.

Инициатива дополняет федеральный проект «Кадры для туризма» нацпроекта «Туризм и гостеприимство» и направлена на развитие кадрового потенциала отрасли. Бесплатные программы повышения квалификации и переподготовки должны способствовать достижению показателей нацпроекта.

По данным участников проекта, спрос на специалистов в сфере туризма и гостеприимства продолжает расти — от массовых профессий до управленческих и цифровых позиций. Подготовка и трудоустройство кадров входит в ЭКГ‑рейтинг (экология, кадры, государство), который оценивает вклад компаний в развитие этих направлений. Проекты по обучению и поддержке молодых специалистов учитываются в кадровой составляющей рейтинга.