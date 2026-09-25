Банкам предложили создать «паспорт бизнеса» для оценки рисков

При оценке рисков банкам стоит учитывать изменения оборотов, контрагентов, бенефициаров и деятельности компании. Такой подход поможет отличать добросовестный бизнес от номинального, считают в Точка Банке.

Банкам и регулятору нужен единый контекст о деятельности компании, а не оценка отдельных подозрительных операций. Об этом заместитель председателя правления и директор по рискам Точка Банка Екатерина Глухарева заявила на XXIII Международном банковском форуме.

По ее словам, банки располагают большим объемом информации об операциях клиентов и уже могут превентивно выявлять определенные риски. Следующим шагом может стать формирование своего рода «паспорта бизнеса», который позволит учитывать историю компании.

В нем можно отражать изменения оборотов, контрагентов, бенефициаров, характера деятельности и привычных моделей поведения. Например, если предприниматель сменил сферу работы, банк сможет учитывать это при оценке операций, а не рассматривать их отдельно от остальной деятельности компании.

Глухарева отметила, что потенциальное нарушение не всегда говорит о намеренных действиях предпринимателя. Причиной может стать ошибка или неправильное понимание требований. Поэтому банкам и регулятору важно не только контролировать бизнес, но и объяснять, какие действия создают риски и как соблюдать установленные правила.

«Именно к такой системе нам и нужно двигаться: больше обмена данными, больше единого контекста, больше диалога с бизнесом и понятные переходные периоды», — сказала Глухарева.

По ее словам, такой подход позволит точнее выявлять случаи, которые требуют дополнительного внимания, и одновременно даст добросовестным предпринимателям более понятные условия работы.