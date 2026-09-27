Эксперт объяснил, почему банки не смогут полностью защитить россиян от мошенников

Банки используют для защиты клиентов не только сведения о платежах, но и данные о поведении пользователей. Антифрод-система Точка Банка анализирует операцию за 20–25 миллисекунд и может учитывать признаки удаленного доступа к устройству.

Антифрод-система Точка Банка обрабатывает транзакции в режиме реального времени — проверка занимает 20–25 миллисекунд. Об этом руководитель по информационной безопасности банка Вячеслав Касимов рассказал на Международном банковском форуме АСРОС.

При оценке риска система анализирует не только сам платеж, но и изменения в поведении клиента. В частности, банк может учитывать смену пароля или признаки того, что к устройству пользователя получили удаленный доступ.

Дополнительным источником информации для банков станет государственная информационная система «Антифрод». Через нее участники смогут обмениваться сведениями о телефонных номерах, банковских картах, счетах, IP-адресах и доменах, которые связаны с мошенничеством.

В Точка Банке начали готовиться к новым требованиям заранее. Банк провел два пилотных проекта с операторами связи, чтобы выявлять признаки подготовки мошеннических действий в отношении клиентов.

При этом одних технических инструментов для борьбы с мошенниками недостаточно, считает Касимов.

«Даже самые надежные меры не уберегут всех и от всего. Поэтому важно повышать цифровую грамотность предпринимателей и россиян», — отметил эксперт.

По его мнению, технические средства защиты должны дополняться повышением цифровой грамотности и осведомленности пользователей о мошеннических схемах.