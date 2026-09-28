Клиент просит указать килограммы и цену в УПД на доставку: эксперт оценила правомерность
Как заполнять цену и количество в УПД, если стоимость рейса зависит от веса груза.
Компания оказывает транспортные услуги по рамочному договору. В договоре прописана цена за рейс в зависимости от веса изделия. Перевозки осуществляются на основании заявок Заказчика. За каждый рейс выставляется УПД, документы выставляют в программе 1С:Бухгалтерия .
Заказчик просит компанию заполнять столбцы 2, 2а, 3, 4: единицы измерения, количество, цену за единицу измерения.
Насколько правомерно требование заказчика – объяснила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
УПД заменяет собой счет-фактуру. Поэтому требования по заполнению счета-фактуры должны выполняться и при заполнении УПД.
Правила заполнения счетов-фактур утверждены Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137.
Эксперт Клерка
«Графы 2 и 2а заполняются при возможности указания единицы измерения. Т.е. это не обязательный реквизит счета-фактуры. Единицу измерения работ и услуг пишут, только если цена на них установлена за единицу, и эта единица указана в ОКЕИ (классификаторе единиц измерения).»
В описанном случае эксперт рекомендует либо не заполнять графы, либо указывать шт. Если указывать единицу измерения килограммы – это может вызвать вопросы, то есть объясняться с налоговиками придется самому клиенту.
Графы 3 и 4, исходя из Порядка, тоже не обязательны к заполнению. Если не заполнены графы 2 и 2а, то и графы 3 и 4 не заполняются. Но если в 2а поставили шт. – можно указать 1 и написать стоимость перевозки.
На вопрос ответила эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету, главный эксперт консультаций «Клерка» Надежда Камышева.
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Интересный материал, особенно с точки зрения практики реабилитации бизнеса. Но, на мой взгляд, здесь возникает более фундаментальный правовой вопрос.
Если присвоение «желтого» уровня риска фактически способно существенно осложнить хозяйственную деятельность компании, при этом сама компания не знает ни конкретных причин изменения рейтинга, ни веса отдельных критериев, ни логики их совокупной оценки
Особенно интересно это применительно к судебному контролю. Что именно в случае спора должен доказать Банк России: только то, что использованные им критерии в принципе предусмотрены нормативным регулированием, или также то, какие конкретно сведения о
И второй вопрос: насколько полноценной может быть судебная проверка решения, основанного на алгоритмической модели, если ее существенная часть — веса признаков и механизм формирования итоговой оценки — остается закрытой?
На мой взгляд, именно здесь проходит интересная граница между допустимым использованием риск-ориентированного алгоритма и необходимостью обеспечить проверяемость индивидуального решения, которое влечет реальные последствия для бизнеса.
Было бы особенно интересно увидеть судебную практику, где заявитель ставил вопрос не о законности самих критериев ЗСК, а именно о проверке причин, по которым конкретная компания получила «желтый» рейтинг.