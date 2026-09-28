Клиент просит указать килограммы и цену в УПД на доставку: эксперт оценила правомерность

Как заполнять цену и количество в УПД, если стоимость рейса зависит от веса груза.

Компания оказывает транспортные услуги по рамочному договору. В договоре прописана цена за рейс в зависимости от веса изделия. Перевозки осуществляются на основании заявок Заказчика. За каждый рейс выставляется УПД, документы выставляют в программе 1С:Бухгалтерия .

Заказчик просит компанию заполнять столбцы 2, 2а, 3, 4: единицы измерения, количество, цену за единицу измерения.

Насколько правомерно требование заказчика – объяснила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

УПД заменяет собой счет-фактуру. Поэтому требования по заполнению счета-фактуры должны выполняться и при заполнении УПД.

Правила заполнения счетов-фактур утверждены Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137.

Надежда Камышева «Графы 2 и 2а заполняются при возможности указания единицы измерения. Т.е. это не обязательный реквизит счета-фактуры. Единицу измерения работ и услуг пишут, только если цена на них установлена за единицу, и эта единица указана в ОКЕИ (классификаторе единиц измерения).»

В описанном случае эксперт рекомендует либо не заполнять графы, либо указывать шт. Если указывать единицу измерения килограммы – это может вызвать вопросы, то есть объясняться с налоговиками придется самому клиенту.

Графы 3 и 4, исходя из Порядка, тоже не обязательны к заполнению. Если не заполнены графы 2 и 2а, то и графы 3 и 4 не заполняются. Но если в 2а поставили шт. – можно указать 1 и написать стоимость перевозки.

На вопрос ответила эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету, главный эксперт консультаций «Клерка» Надежда Камышева.