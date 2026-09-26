Сотрудник-инвалид просит отпуск за свой счет сверх лимита: можно ли отказать?

У сотрудника есть инвалидность 2-й группы, в 2026 году рабочих дней не было. С разрешения работодателя он взял 207 календарных дней отпуска, остальное время был на больничных. По словам работника, он проходил обследования и на реабилитацию.

Правомерно ли отказывать сотруднику в отпуске за свой счет, если уже было предоставлено более 60 календарных дней в году, спросили на сайте Онлайнинспекции.

Согласно абз. 5 ч. 2 ст. 128 ТК, работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы работающим инвалидам до 60 календарных дней в году.