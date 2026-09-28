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Самозанятость (НПД)
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ФНС ответила, какой налог платит ИП в переходный месяц при уходе с УСН на НПД

ИП считается плательщиком НПД со дня регистрации в приложении «Мой налог».

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При переходе на НПД нужно уведомить налоговую о прекращении применения УСН в течение месяца. ФНС объяснила, плательщиком какого налога (УСН или НПД) будет считаться ИП в течение этого месяца

Налогоплательщик считается прекратившим применение УСН со дня постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД.

«При этом он признается самозанятым с даты направления в налоговый орган заявления о постановке на учет, сформированного с помощью мобильного приложения “Мой налог”», —пояснили налоговики.

Таким образом, в названный период предприниматель будет считаться плательщиком НПД.

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Авторы
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redgora
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