ФНС ответила, какой налог платит ИП в переходный месяц при уходе с УСН на НПД
ИП считается плательщиком НПД со дня регистрации в приложении «Мой налог».
При переходе на НПД нужно уведомить налоговую о прекращении применения УСН в течение месяца. ФНС объяснила, плательщиком какого налога (УСН или НПД) будет считаться ИП в течение этого месяца
Налогоплательщик считается прекратившим применение УСН со дня постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД.
«При этом он признается самозанятым с даты направления в налоговый орган заявления о постановке на учет, сформированного с помощью мобильного приложения “Мой налог”», —пояснили налоговики.
Таким образом, в названный период предприниматель будет считаться плательщиком НПД.
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