ФНС ответила, какой налог платит ИП в переходный месяц при уходе с УСН на НПД

При переходе на НПД нужно уведомить налоговую о прекращении применения УСН в течение месяца. ФНС объяснила, плательщиком какого налога (УСН или НПД) будет считаться ИП в течение этого месяца

Налогоплательщик считается прекратившим применение УСН со дня постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД.

«При этом он признается самозанятым с даты направления в налоговый орган заявления о постановке на учет, сформированного с помощью мобильного приложения “Мой налог”», —пояснили налоговики.

Таким образом, в названный период предприниматель будет считаться плательщиком НПД.