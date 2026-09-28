Правительство дополнительно направит более 670 млн рублей на агрострахование

Кабмин выделит 670 млн рублей на агрострахование, чтобы снизить издержки сельхозпроизводителей из‑за неблагоприятных условий.

Дополнительные 670 млн рублей направят на поддержку агрострахования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Финансирование должно сократить издержки сельхозпроизводителей из-за неблагоприятных условий.

«Рассчитываем, что благодаря принятым мерам агропромышленный комплекс будет и дальше добиваться высоких результатов, развивать производственные мощности и обеспечивать людей качественной продукцией по всей стране», — сказал Михаил Мишустин.

Также он добавил, что эти деньги необходимы для агрострахования в 21 регионе, в том числе в Краснодарском крае, Ростовской, Брянской, Нижегородской областях, республиках Крым, Мордовия, Удмуртия.

Средства также получат Карелия, Марий Эл, Чувашия, Астраханская, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Новгородская, Новосибирская, Саратовская, Смоленская и Томская области. Общий объем финансирования агрострахования в текущем году превысит 5,5 млрд рублей.