Правительство дополнительно направит более 670 млн рублей на агрострахование
Кабмин выделит 670 млн рублей на агрострахование, чтобы снизить издержки сельхозпроизводителей из‑за неблагоприятных условий.
Дополнительные 670 млн рублей направят на поддержку агрострахования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Финансирование должно сократить издержки сельхозпроизводителей из-за неблагоприятных условий.
«Рассчитываем, что благодаря принятым мерам агропромышленный комплекс будет и дальше добиваться высоких результатов, развивать производственные мощности и обеспечивать людей качественной продукцией по всей стране», — сказал Михаил Мишустин.
Также он добавил, что эти деньги необходимы для агрострахования в 21 регионе, в том числе в Краснодарском крае, Ростовской, Брянской, Нижегородской областях, республиках Крым, Мордовия, Удмуртия.
Средства также получат Карелия, Марий Эл, Чувашия, Астраханская, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Новгородская, Новосибирская, Саратовская, Смоленская и Томская области. Общий объем финансирования агрострахования в текущем году превысит 5,5 млрд рублей.
Интересный материал, особенно с точки зрения практики реабилитации бизнеса. Но, на мой взгляд, здесь возникает более фундаментальный правовой вопрос.
Если присвоение «желтого» уровня риска фактически способно существенно осложнить хозяйственную деятельность компании, при этом сама компания не знает ни конкретных причин изменения рейтинга, ни веса отдельных критериев, ни логики их совокупной оценки
Особенно интересно это применительно к судебному контролю. Что именно в случае спора должен доказать Банк России: только то, что использованные им критерии в принципе предусмотрены нормативным регулированием, или также то, какие конкретно сведения о
И второй вопрос: насколько полноценной может быть судебная проверка решения, основанного на алгоритмической модели, если ее существенная часть — веса признаков и механизм формирования итоговой оценки — остается закрытой?
На мой взгляд, именно здесь проходит интересная граница между допустимым использованием риск-ориентированного алгоритма и необходимостью обеспечить проверяемость индивидуального решения, которое влечет реальные последствия для бизнеса.
Было бы особенно интересно увидеть судебную практику, где заявитель ставил вопрос не о законности самих критериев ЗСК, а именно о проверке причин, по которым конкретная компания получила «желтый» рейтинг.