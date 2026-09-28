⚡ Итоги дня: красная икра дорожает, косметические сети закрывают магазины, увеличились продажи протеина, RuStore готовят к предустановке на ТВ, ИИ следит за пенсионерами

Красная икра подорожала из‑за слабой путины — цена выросла до 23 тыс. рублей за кг, а икра горбуши, кеты, кижуча и нерки прибавила от 47% до двух раз.

Средний чек в магазинах косметики в России вырос на 21% в первом полугодии 2026 года и достиг 1 880 рублей, сказано в исследовании «Сбер2B аналитика».

Сеть «М.Косметик» в первом полугодии закрыла 97 магазинов — в 4,6 раза больше, чем годом ранее, при замедлении выручки на фоне роста конкуренции онлайн‑каналов и удорожания развития офлайн‑точек.

Книжная сеть «Читай‑город — Буквоед» за июль-август 2026 увеличила продажи на 10%, до 5,7 млрд рублей, показав рекордный прирост товарооборота за три года.

Продажи протеиновых молочных коктейлей в России за первое полугодие 2026 выросли в 1,6 раза, до 142,8 млн кг, а реализация самой категории увеличилась в 415 раз, достигнув 21 млн кг.

Золото подешевело ниже $4250 за унцию впервые с 5 августа 2026 года, свидетельствуют данные биржи Comex.

Продажи охлажденной и замороженной свинины в январе-июне 2026 года выросли на 13% благодаря увеличению производства и стабильным ценам, а потребители стали рассматривать ее как альтернативу подорожавшей птице, при этом заметный рост показала и баранина.

Объем рынка продвижения мобильных приложений в 2026 году достигнет 24 млрд рублей, при этом основная выручка производителей устройств, ОС‑платформ и ритейлеров будет формироваться не за счет предустановок, а через монетизацию пользовательской базы — рекламу, подписки и целевые действия.

Доля торгцентров, которые в 2026 году построят жилые девелоперы в Москве, может вырасти до 76% — вдвое больше прошлогоднего уровня, поскольку застройщики стремятся получить льготы и продают объекты после завершения строительства.

Спрос на вторичку обновил максимум. Продажи вторичного жилья в крупных городах выросли на 18% при минимальном объеме предложения за весь период наблюдений.

Поставки бензина из Белоруссии в Россию за девять месяцев 2026 года могут превысить 1 млн т, из которых более 200 000 т придется на сентябрь — в 4,5 раза больше уровня сентября 2025 года, когда ввоз оценивался в 45 000 т.

В Бурятии запретили продавать топливо подросткам, кроме молодых людей старше 16 лет с правами категорий «М» или «А1».

Акцизы формируют до 85% стоимости пачки сигарет, и в 2027 году власти планируют повысить их на 6,1-6,8%, что, по оценке участников рынка, может усилить уход спроса в нелегальный сегмент.

Мошенники распространяют вирусные APK‑файлы под видом бонусного приложения для заправок, маскируя фишинговый сайт под бренд крупной нефтегазовой компании и убеждая пользователей скачать «официальную» программу ради скидок и баллов.

Более 60% россиян считают нейросети опорой для запуска стартапа, отмечая их пользу для проверки идей, работы с документами и даже создания первых материалов проекта.

Власти Новосибирской области начали применять ИИ для контроля состояния пенсионеров в стационарах и их поддержки в повседневной жизни.

Минцифры подготовило проект постановления, который обяжет предустанавливать российский магазин приложений RuStore на телевизоры с функцией Smart TV.

Россияне чаще бронируют хостелы за рубежом в Стамбуле и Минске, а внутри страны почти половина осенних бронирований приходится на Москву.

Половина россиян назвала пластиковую карту самым удобным способом оплаты в путешествиях, тогда как виртуальной картой пользуются 25% и лишь 11% выбирают наличные.

С января по июль 2026 года репродуктивную диспансеризацию по ОМС прошли 10,1 млн жителей РФ — в 2,3 раза больше, чем за тот же период 2024 года, сообщили в ФФОМС.

Вагит Алекперов возглавил список Forbes по крупнейшим дивидендам: президент «Лукойла» получил 106,2 млрд рублей прямых и косвенных выплат, став лидером рейтинга из 75 россиян.

Канье Уэст может дать концерт в Москве 10 июля 2027 года — такую дату предварительно указала турецкая компания ILS Vision, которая ранее организовала его выступление в Стамбуле.