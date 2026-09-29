Компенсацию водителям за разъездной характер работы суд обложил НДФЛ и взносами

Доплату за разъездную работу признали частью зарплаты, поскольку она не возмещала фактические затраты сотрудников.

Выплаты водителям за разъездной характер работы облагаются НДФЛ и страховыми взносами, решил АС Волго-Вятского округа. Суд поддержал выводы налоговой инспекции, сделанные по итогам выездной проверки.

Организация считала выплаты суточными, которые компенсировали дополнительные расходы сотрудников на проживание вне постоянного места жительства. В подтверждение она представила локальный акт и путевые листы. Но налоговики признали компенсацию частью зарплаты и доначислили НДФЛ, взносы и штраф.

Компания подала в суд, но суды встали на сторону инспекторов. В постановление АС Волго-Вятского округа от 03.09.2026 по делу № А43-19572/2025 содержатся такие выводы:

график работы был зафиксирован;

по данным свидетелей, зарплата состояла из 2 частей, постоянной и переменной: за километры и время в пути;

выплаты работникам отражены на счете 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

выплаты были систематическими.

Выплаты не были связаны с возмещением расходов водителей, посчитали суды. Сотрудники не должны были представлять документы о понесенных затратах, а компенсация увеличивала оплату труда сверх минимальной величины.