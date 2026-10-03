Арендодатели жилья могут платить налог по ставке 4% или 6%

НПД можно применять при сдаче квартир, комнат и домов, если годовой доход не превышает 2,4 млн рублей. Для нежилой недвижимости этот режим недоступен.

Доход от аренды нужно задекларировать по форме 3-НДФЛ до 30 апреля следующего года, если собственник не зарегистрирован как ИП или плательщик НПД, разъяснило УФНС по Волгоградской области. Налог следует уплатить до 15 июля.

Самозанятые платят 4%, если арендатор — физлицо, и 6%, если жилье снимает организация или ИП.

«Сдавать можно только жилую недвижимость — квартиры, комнаты, дома. Апартаменты, гаражи, машиноместа и земельные участки под этот режим не попадают», — пояснила заместитель руководителя УФНС Ольга Зинина.

При систематической сдаче имущества или аренде нежилых помещений налоговая рекомендует регистрировать ИП. Предприниматель может применять УСН со ставкой 6% с доходов или патент, стоимость которого рассчитывается исходя из установленного регионом потенциального дохода.

Если арендатором выступает организация или ИП, он удерживает НДФЛ как налоговый агент, и собственнику не нужно подавать декларацию. За незаявленные доходы возможны доначисление налога, штрафы и пени.

При неуплате более 2,7 млн рублей за три года может наступить уголовная ответственность, предупредила налоговая.