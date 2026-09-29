Как учесть переплату за коммунальные ресурсы после смены управляющей компании

Зачет переплаты за свет и воду сохраняется при смене УК, жильцам важно запросить расчеты у обеих компаний и сверить показания счетчиков.

Жильцы многоквартирных домов имеют право на зачет переплаты за коммунальные ресурсы, потребленные на содержание общего имущества, и этот зачет действует даже после смены управляющей компании. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

По его словам, плата за общедомовые нужды определяется по разнице между показаниями общедомового счетчика и суммарным потреблением квартир и нежилых помещений.

«Когда разница отрицательная, накопленный объем вычитают из будущего положительного расхода. Если остаток больше нового начисления, плата равна нулю, а неиспользованная часть переходит на следующий месяц», — сказал депутат.

При расчетах по нормативу или среднемесячному потреблению прежняя УК должна отразить итоговый перерасчет в последней квитанции. Чаплин рекомендует запросить у нее показания общего счетчика, суммарное потребление, расчет по каждому ресурсу и остаток зачета. У новой компании следует уточнить, какой объем принят и как он отражается в квитанциях, после чего сверить данные, тарифы и начисления до и после перехода.

Если расчеты не совпадают, депутат советует направить обеим компаниям требование о сверке и исправлении начислений, приложив квитанции и полученные ответы. Данные можно запросить и у поставщика ресурса. В случае отказа исправить ошибку Чаплин рекомендует подавать жалобу в региональную жилищную инспекцию через ГИС ЖКХ, а возврата денег добиваться в суде.