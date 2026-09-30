Подрядчиков будут допускать к госконтрактам по единому рейтингу

Единый рейтинг строительных подрядчиков станет основой их допуска к госконтрактам. Минстрой совместно с ФНС и другими профильными органами уже утвердил дорожную карту по переходу к новой системе оценки.

Для расчета рейтинга разработаны отраслевые показатели и методика присвоения баллов. Данные будут поступать из десяти государственных информационных систем, реестров членов саморегулируемых организаций и специалистов в сферах проектирования и строительства. Об этом пишет «Коммерсант».

Каждая компания в зависимости от набранных баллов сможет заключать контракты определенной стоимости, сообщил заместитель главы ФНС Тимур Шиналиев. Президент НОСТРОЙ Антон Глушков считает, что результат будет зависеть от качества системы.

СРО разрабатывают документы, которые обяжут их участников предоставлять сведения о квалифицированных специалистах и строительной технике. Одновременно тестируется автоматизированная система для сбора и обработки данных. Юридическую интеграцию рейтинга в контрактную систему планируют проработать в ближайшие полгода, сообщил руководитель проектов практики «Инжиниринг» Strategy Partners Дмитрий Арестов.