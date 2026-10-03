Роструд объяснил, какими документами доказать период нахождения в новых регионах для командировочных

Информация о сроке командировки может быть указана в служебной записке командируемого работника.

Работникам, командированным в новые регионы, платят суточные в двойном размере в период нахождения работников непосредственно на территории ДНР, ЛНР и Херсонской области (согласно постановлению правительства РФ от 28.10.2022 № 1915).

Онлайнинспекцию спросили: как зафиксировать начало и конец периода нахождения работника непосредственно на территориях ДНР, ЛНР и Херсонской области для правильного начисления суточных, если работников доставляют на территорию субъектов и обратно машиной работодателя.

«Полагаем, что информация о виде транспорта для направления в командировку, а также фактический срок командировки могут быть указаны в служебной записке командируемого работника», — ответил Роструд.

К такой служебной записке прилагают документы, подтверждающие использование транспорта для проезда к месту командирования и обратно: путевой лист, маршрутный лист, счета, квитанции, кассовые чеки, билеты и иные документы, подтверждающие маршрут следования транспорта.

Также срок нахождения в командировке может быть подтвержден документами из гостиницы, где будет останавливаться командируемый работник (договор, кассовый чек или документ, оформленный на бланке строгой отчетности, подтверждающим предоставление гостиничных услуг по месту командирования). Это предусмотрено п. 4 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного постановлением правительства от 16.04.2025 № 501.

Без таких документов фактический срок пребывания в командировке может быть подтвержден служебной запиской или иным документом. Там должно быть подтверждение принимающей работника стороны (организации либо должностного лица) о сроке прибытия и убытия работника.