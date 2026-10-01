Минфин уточнил, как работодатель должен предоставлять имущественный вычет в середине года

Минфин в письме от 10.09.2026 № 03‑04‑06/79834 разъяснил порядок предоставления имущественного налогового вычета работодателем, если работник подал заявление в течение года. Ведомство напомнило, что ст. 220 НК позволяет предоставлять вычет до окончания налогового периода на основании письменного обращения сотрудника.
Согласно ст. 226 НК, налоговые агенты исчисляют НДФЛ на дату фактического получения дохода, определяемую нарастающим итогом с начала года по всем доходам, облагаемым по ставкам 13-22% или 13-15%, с учетом ранее удержанных сумм.
Минфин подчеркнул, что если работник обратился за имущественным вычетом в текущем году, работодатель предоставляет его с начала этого года при определении налоговой базы по НДФЛ.
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