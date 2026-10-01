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НДФЛ
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Минфин уточнил, как работодатель должен предоставлять имущественный вычет в середине года

Если работник подал заявление в текущем году, налоговый агент обязан учитывать вычет с начала этого года при расчете базы по НДФЛ.

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Минфин в письме от 10.09.2026 № 03‑04‑06/79834 разъяснил порядок предоставления имущественного налогового вычета работодателем, если работник подал заявление в течение года. Ведомство напомнило, что ст. 220 НК позволяет предоставлять вычет до окончания налогового периода на основании письменного обращения сотрудника.

Согласно ст. 226 НК, налоговые агенты исчисляют НДФЛ на дату фактического получения дохода, определяемую нарастающим итогом с начала года по всем доходам, облагаемым по ставкам 13-22% или 13-15%, с учетом ранее удержанных сумм.

Минфин подчеркнул, что если работник обратился за имущественным вычетом в текущем году, работодатель предоставляет его с начала этого года при определении налоговой базы по НДФЛ.

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Комментарии
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  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    а почему в статье нет ни слова о том, что такой работник изначально должен обратиться в налоговую, потом налоговая должна прислать работодателю Уведомление, и только потом работник имеет право на какой-то там вычет!

    Читая статью, даже бугалтеру, так и видится... пришёл этак в бухгалтерию, и тербует чего-то..... Да ещё и под конец года! Щаз.... в декабре выдам..... 260 тыщ !

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