Надбавку за секретность включают в МРОТ

Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, учитывается в составе заработной платы при сравнении ее с минимальным размером оплаты труда, следует из разъяснений.

Надбавка за секретность должна включаться в состав заработной платы до сравнения ее размера с минимальным размером оплаты труда. Такой вывод следует из разъяснений Роструда на сайте Онлайнинспекция.рф.

Согласно ст. 133 ТК месячная зарплата сотрудника, полностью отработавшего норму времени и выполнившего свои обязанности, не может быть ниже МРОТ. При этом ст. 129 ТК определяет, что заработная плата включает не только вознаграждение за труд, но и компенсационные выплаты, в том числе надбавки за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, и иные компенсации.

Таким образом, надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, относится к компенсационным выплатам и учитывается в составе зарплаты при сравнении ее с МРОТ.