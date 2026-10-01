Красная кнопка от мошенников заработает на Госуслугах до конца 2026 года

К сервису подключаются банки и операторы связи. Он должен помешать злоумышленникам переводить деньги и менять пароли от имени пользователя.

Сервис «красная кнопка» для защиты от мошенников запустят на Госуслугах в 2026 году. Злоумышленник не сможет перевести деньги от имени пользователя или сменить его пароли.

«Сейчас к сервису подключаются банки и операторы связи. "Кнопка" заработает в этом году», — сказал Дмитрий Григоренко.

Тревожная кнопка вошла в закон о новых мерах защиты от телефонных и интернет-мошенников. Еще почти 20 инициатив войдут в третий пакет мер против кибермошенников. Основной акцент сделают на борьбе со схемами с сим-картами, а законопроект планируют внести в Госдуму в осеннюю сессию.