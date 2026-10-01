Льгота по сроку владения жильем выходит за рамки реновации — законопроект уже в Госдуме

Кабмин предлагает освободить от НДФЛ продажу жилья, которое человек получил взамен изъятого не по своей воле

Правительство направило в Госдуму законопроект о внесении изменений в статью 217.1 НК. Поправки расширяют специальный порядок исчисления минимального срока владения жильем, освобождая от НДФЛ доходы от продажи квартир, полученных взамен утраченных по решению органов власти.

Сейчас льгота действует только для участников программы реновации в Москве. Законопроект предлагает применять ее и в случаях, когда право собственности прекращено помимо воли гражданина по иному решению публичной власти — если дом не признан аварийным или непригодным для проживания.

В пояснительной записке сказано, что необходимость изменений связана с постановлением Конституционного суда от 22 апреля 2026 года, который признал действующую норму неконституционной в части отсутствия аналогичного порядка для таких ситуаций.

Поправки также уточняют порядок расчета минимального срока владения для нового жилья, полученного взамен изъятого, при соблюдении условий пункта 3 статьи 217.1. Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования и не ранее начала нового налогового периода. Финансово‑экономическое обоснование указывает, что реализация норм не потребует расходов бюджета.