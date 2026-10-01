💵 Дивиденды на счета типа С будут облагаться по ставке 35% — в Госдуму внесли изменения по налогу на прибыль

С 2027 года компании смогут не сдавать декларации по месту обособленных подразделений, а для ИТ‑компаний в профильные доходы добавят электронные книги, публикации и графику.

В Госдуму внесли законопроект с поправками в Налоговый кодекс, изменения затронули и налог на прибыль организаций. Предлагают сразу несколько корректировок, затрагивающих судебные споры, обособленные подразделения, ИТ‑компании, личные фонды и резидентов ОЭЗ.

Власти уточнят момент признания доходов и расходов по судебным решениям о взыскании денежных сумм — это должно снизить разночтения при учете спорных сумм.

Начиная с отчетности за 2027 год компании смогут не сдавать декларации по месту обособленных подразделений — отчетность будет консолидироваться по головной организации. За 2026 год сохраняется старый порядок.

Для личных фондов ставка по соответствующим доходам соотносится с 22%, а перечень доходов, учитываемых для выполнения 90% условия, расширяется. Для резидентов ОЭЗ вводится правило: при расторжении соглашения по суду льготные ставки утрачиваются с периода нарушения существенных условий, а налог доначисляется.

ИТ‑блок также обновляется: в профильные доходы добавляются электронные книги, публикации и графические изображения, при этом усиливаются антизлоупотребительные критерии. Пожертвования в целевой капитал НКО не будут учитываться в расходах у жертвователя, если доходы самого капитала освобождены.

Отдельно устанавливается ставка 35% по дивидендам, зачисленным на счета типа «С». В расходы можно будет включать затраты на предотвращение террористических атак с применением беспилотников. Налог на сверхдоходы при расчёте налога на прибыль учитываться не будет.