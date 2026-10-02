Роструд подтвердил перенос выходного в Севастополе на 15 июня в 2027 году
Из‑за совпадения федерального и регионального праздников выходной в Севастополе сместится на 15 июня — это следует из разъяснения Роструда и норм местного закона.
Роструд пояснил, что в 2027 году нерабочий праздничный день 12 июня выпадет на субботу и по ТК переносится на ближайший рабочий день — понедельник, 14 июня. Однако в Севастополе эта дата уже занята региональным праздничным днем — Днем города.
Согласно ч. 3 ст. 1 Закона Севастополя № 122‑ЗС, если региональный нерабочий праздничный день совпадает с выходным, выходной переносится на следующий рабочий день после праздничного дня. Об этом сказано на сайте Онлайнинспекция.рф.
Ведомство указало: в такой ситуации перенос будет на 15 июня, поскольку 14 июня также нерабочий праздничный день в регионе.
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