Купить подписку
Трудовые отношения
Читать 1 мин

Роструд подтвердил перенос выходного в Севастополе на 15 июня в 2027 году

Из‑за совпадения федерального и регионального праздников выходной в Севастополе сместится на 15 июня — это следует из разъяснения Роструда и норм местного закона.

402 просмотра21 открытие

Роструд пояснил, что в 2027 году нерабочий праздничный день 12 июня выпадет на субботу и по ТК переносится на ближайший рабочий день — понедельник, 14 июня. Однако в Севастополе эта дата уже занята региональным праздничным днем — Днем города.

Согласно ч. 3 ст. 1 Закона Севастополя № 122‑ЗС, если региональный нерабочий праздничный день совпадает с выходным, выходной переносится на следующий рабочий день после праздничного дня. Об этом сказано на сайте Онлайнинспекция.рф.

Ведомство указало: в такой ситуации перенос будет на 15 июня, поскольку 14 июня также нерабочий праздничный день в регионе.

Все тонкости оформления отпусков, приемов и увольнений мы разбираем на курсе профессиональной переподготовки «Кадровик с нуля до профи». Вы научитесь вести учет рабочего времени, составлять трудовые договоры, нанимать и увольнять сотрудников, составлять отчеты по зарплате и кадрам в 1С.

Цена прямо сейчас: всего 11 250 ₽ вместо 33 000 ₽

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. 

Инвестируйте в востребованную профессию, пока цена не выросла. 

Выбрать Кадровик

Автор
Катарина Николаева
Блокировка счетов

Блокировка по 115‑ФЗ у ИП: практическое руководство для бизнеса

Блокировка расчетного счета индивидуального предпринимателя по 115‑ФЗ — это не только операционная проблема бизнеса а менее очевидное, но более болезненное следствие из-за распространения ограничений на личные счета владельца: деньги ИП юридически не разделены с деньгами физического лица, и банк воспринимает их как единый финансовый профиль.

428
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка