📃 Организациям на ОСНО нужно сдать ключевую отчетность за 3 квартал к 26 октября 2026 года

Большинство отчетов за 3 квартал 2026 года для компаний на ОСНО нужно представить до 26 октября, включая НДС, прибыль, страховые взносы и 6‑НДФЛ.

Компании на ОСНО обязаны представить отчетность за 3 квартал 2026 года. Основной срок — 26 октября, когда нужно сдать декларацию по НДС, расчет по страховым взносам, декларацию по налогу на прибыль, форму 6‑НДФЛ и отчет по прослеживаемости товаров при наличии таких операций.

Декларация по НДС подается только в электронном виде, а налог уплачивается тремя частями — 28 октября, 30 ноября и 28 декабря.

До 11 ноября 2026 компании должны направить отчет о движении средств по зарубежным счетам, если такие счета есть. Также до 26 октября необходимо подать уведомления об исчисленных налогах по имуществу, земле и транспорту, а уплата должна быть произведена не позднее 28 октября.

Также стоит помнить и о ежемесячной отчетности в 4 квартале. Персонифицированные сведения по форме КНД 1151162 нужно сдавать 26 октября и 25 ноября, а уведомления об исчисленных суммах налогов и взносов — в установленные даты с 5 октября по 30 декабря, в зависимости от периода удержания НДФЛ. Сроки перечисления налога в бюджет также привязаны к этим датам, с учетом переносов выходных.

Отчет ЕФС‑1 (подраздел 1.1) подается на следующий рабочий день после приема, увольнения или заключения договора ГПХ, а при кадровых переводах — не позднее 26 октября, 25 ноября и 25 декабря.

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