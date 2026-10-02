«Макс» могут подключить к кадровым процессам как дополнительный канал связи

До конца 2026 года проходит эксперимент по интеграции «Макс» в ЭКДО: сначала подключаются операторы систем, затем новый функционал смогут тестировать компании.

Минтруд подготовил законопроект, который позволит использовать национальный мессенджер «Макс» как дополнительный канал для кадровой коммуникации в электронном документообороте.

Сейчас взаимодействие с ЭКДО происходит через интерфейсы систем, мобильные приложения или электронную почту. Ведомство предлагает расширить перечень каналов, дав возможность работникам получать уведомления о новых документах в чат‑боте работодателя в «Макс», а при переходе по ссылке — изучать и подписывать их на Госуслугах с использованием Госключа.

«Важно, что речь идет именно о дополнительном способе коммуникации, то есть о получении уведомлений о поступающих в ЭКДО документах, деловой переписке. Просматриваться и подписываться документы будут на Госуслугах с использованием Госключа. Такая возможность уже реализована в ряде систем ЭКДО. В Макс же будет приходить ссылка на документ. Изменения не касаются перечня, документов, которые нельзя подписывать "в цифре". Например, приказы об увольнениях в соответствии с Трудовым кодексом по-прежнему будут оформляться и подписываться только на бумажных носителях», — сказал заместитель Министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин.

До конца 2026 года Минтруд проводит эксперимент по интеграции «Макс» в ЭКДО. На первом этапе подключаются операторы систем, затем компании смогут протестировать новый функционал. По словам директора департамента ИТ Минтруда Ивана Пархоменко, участие возможно по заявке, что позволит заранее подготовить инфраструктуру в случае принятия закона.