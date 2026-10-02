Какие отчеты сдавали организации на УСН и ЕСХН в 3 квартале 2026 года

Для компаний на УСН и ЕСХН в третьем квартале действовали сроки по НДС, страховым взносам, НДФЛ и другим обязательным формам. «Клерк» собрал их в одном материале.

Организации на УСН и ЕСХН в течение третьего квартала сдавали квартальную и ежемесячную отчетность в ФНС и Социальный фонд.

В частности, 27 июля истек срок представления декларации по НДС за II квартал, ЕФС-1 с разделом 2, расчета по страховым взносам и 6-НДФЛ. На эту же дату приходился срок уведомления об исчисленном налоге по УСН или ЕСХН за первое полугодие.

Организации, у которых есть счета или вклады в зарубежных банках, должны были представить отчет о движении средств до 11 августа. В 2026 году срок сдачи этой отчетности изменился.

В августе и сентябре работодатели также сдавали персонифицированные сведения о физлицах: 25 августа — за июль, 25 сентября — за август.

В течение квартала действовали отдельные сроки для уведомлений по НДФЛ и страховым взносам. ЕФС-1 со сведениями о трудовой деятельности нужно было подавать при приеме и увольнении работников, заключении и расторжении договоров ГПХ, а также при отдельных кадровых изменениях.

Перечень отчетности для УСН и ЕСХН практически совпадает, но отличается уведомление об авансовом платеже: организации на УСН отчитывались по налогу по УСН, плательщики ЕСХН — по единому сельхозналогу.

Полный перечень отчетов для организаций на УСН и ЕСХН, формы, сроки сдачи и уплаты налогов — читайте в материале «Отчетность организаций на УСН и ЕСХН за 3 квартал 2026 года».