Работодатель не отвечает за доход семьи иностранного работника

Зарплата иностранца за полностью отработанный месяц должна быть не ниже МРОТ. Обеспечивать содержание его семьи из расчета одного прожиточного минимума на человека работодатель не обязан.

Ответственность работодателя за неспособность иностранного сотрудника содержать семью в размере одного прожиточного минимума на человека не предусмотрена, разъяснили специалисты Роструда на портале Онлайнинспекция.ру.

Работодатель должен соблюдать общее требование к оплате труда. Месячная зарплата сотрудника, который полностью отработал норму рабочего времени и выполнил трудовые обязанности, не может быть ниже МРОТ.

Это правило установлено ст. 133 ТК. МРОТ действует одновременно на всей территории России, устанавливается федеральным законом и не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.