Сотрудника нельзя уволить за провал аттестации без установленного порядка

Увольнение из-за недостаточной квалификации возможно, только если результаты подтверждены аттестацией. Ее порядок должен быть закреплен у работодателя, а работник ознакомлен с ним.

Работодатель вправе уволить сотрудника, который не прошел предусмотренную локальным нормативным актом аттестацию, разъяснили специалисты Роструда на портале Онлайнинспекция.рф. Основанием может стать несоответствие занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации.

Если порядок аттестации не установлен либо сотрудника с ним не ознакомили, увольнение за непрохождение проверки неправомерно. Одного решения работодателя о недостаточной квалификации для расторжения трудового договора недостаточно.

Такое основание для увольнения предусмотрено п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК. Порядок аттестации устанавливается трудовым законодательством, другими нормативными правовыми актами или локальными актами работодателя, принятыми с учетом мнения представительного органа работников.