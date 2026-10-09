Несоответствие навыков стало причиной 42,4% отказов при найме

В 2026 году доля отказов кандидатам с неподходящими навыками выросла на 2,6 процентного пункта. Еще 8,5% отказов связаны с расхождением зарплатных ожиданий.

Навыки соискателей остаются главным препятствием для трудоустройства, следует из исследования hh.ru.

«Несоответствие навыков требованиям вакансии остается основной причиной, по которой наем не завершается трудоустройством: в 2026 году на нее приходится 42,4% отказов против 39,8% годом ранее», — сказано в материалах.

Чаще всего по этой причине отказывают руководителям отдела страхования и кредитования — 78,3% случаев. Среди дата-сайентистов и журналистов показатель составляет 77,7%, директоров юридического департамента — 76,5%. Для автомехаников доля таких отказов равна 29%, воспитателей и нянь — 13%, официантов, барменов и бариста — 9,1%.

Расхождение зарплатных ожиданий стало причиной 8,5% отказов против 5,7% в 2025 году. Для менеджеров и консультантов по стратегии показатель достиг 62,7%, продуктовых аналитиков — 56%, руководителей отдела клиентского обслуживания — 30,5%, финансовых и инвестиционных аналитиков — 30,2%.