В каких отраслях проще всего найти работу в России

Меньше всего резюме на одну вакансию приходится на розничную торговлю, следует из анализа SuperJob по состоянию на конец сентября 2026 года. Особенно востребованы специалисты по продаже текстиля и обуви, продуктов питания, алкоголя и напитков.

Второе место занимают медицина и фармацевтика. Низкая конкуренция сохраняется среди врачей, медсестер, лаборантов, а также на линейных торговых позициях в аптечном ритейле. В промышленности проще найти работу в станкостроении, пищевом производстве и энергетике.

В строительстве меньше всего резюме приходится на вакансии в сфере ЖКХ, проектирования и монтажа слаботочных систем, а также электроснабжения. В транспортно-логистической отрасли ниже конкурс среди специалистов по контейнерным перевозкам, складскому хозяйству и железнодорожному транспорту.