Без отметки о переходе на ЭТК сотруднику нужно оформить дубликат трудовой книжки
Если в формах СТД-Р и СТД-СФР нет сведений о переходе на электронную трудовую книжку, новый работодатель должен считать, что работник не подавал такое заявление.
Новому работодателю следует оформить дубликат трудовой книжки и принять заявление о переходе на ЭТК. Этот порядок применяется, если в СТД-Р и СТД-СФР нет информации о представлении работнику сведений о трудовой деятельности по ст. 66.1 ТК, рассказали специалисты Роструда на портале Онлайнинспекция.рф.
Работник, который ранее выбрал ведение бумажной трудовой книжки, вправе впоследствии перейти на электронный формат. Такое право закреплено ч. 5 ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ.
После подачи заявления о переходе на ЭТК работодатель выдает бумажную трудовую книжку работнику и больше не отвечает за ее ведение и хранение. В книжку при этом вносят запись о подаче заявления.
Сведения о трудовой деятельности и стаже работодатель формирует в электронном виде и передает в информационные ресурсы Социального фонда в порядке, предусмотренном законодательством о персонифицированном учете.
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