Как подтвердить стаж работы у адвоката, если трудовую книжку вести нельзя: позиция Онлайнинспекции

Олнайнининспекция ответила, будет ли нарушением, если работодатель-адвокат, учредивший адвокатский кабинет, ведет по просьбе помощника адвоката (работника) его трудовую книжку.

Данный вопрос не урегулирован законодательством, отметил Роструд. Ведомство привело разъяснения Совета Федеральной палаты адвокатов от 29 июля 2003 года.

«Если адвокат осуществляет свою деятельность в адвокатском кабинете и является работодателем по отношению к лицам, принятым на работу в адвокатский кабинет на условиях трудового договора, он не вправе вести на них трудовые книжки, а также оформлять трудовые книжки при приеме на работу впервые», — сказано в разъяснении.

Согласно ст. 309 ТК, работодатель – физлицо не ИП не имеет права производить записи в трудовых книжках работников и оформлять трудовые книжки работникам, принимаемым на работу впервые. Документом, подтверждающим период работы у такого работодателя, будет трудовой договор, заключенный в письменной форме.