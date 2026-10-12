В какой срок отправить работника на медосмотр, если после СОУТ изменились вредные факторы?

После проведения плановой СОУТ у работника изменились вредные факторы, по которым ранее проходил медосмотр. Онлайнинспекция ответила, в какие сроки надо отправить сотрудника на медосмотр по новым вредным факторам.

«Полагаем, что в данном случае медосмотр должен быть проведен до выполнения работ с новыми вредными факторами», — указал Роструд.

Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медосмотры для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний, указан в ст. 220 ТК.