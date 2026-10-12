В какой срок отправить работника на медосмотр, если после СОУТ изменились вредные факторы?
Роструд запретил допускать сотрудников к новым вредным факторам без медосмотра.
После проведения плановой СОУТ у работника изменились вредные факторы, по которым ранее проходил медосмотр. Онлайнинспекция ответила, в какие сроки надо отправить сотрудника на медосмотр по новым вредным факторам.
«Полагаем, что в данном случае медосмотр должен быть проведен до выполнения работ с новыми вредными факторами», — указал Роструд.
Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медосмотры для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний, указан в ст. 220 ТК.
Все тонкости трудового законодательства, оформления кадровых перемещений и защиты от штрафов мы разбираем на курсе профессиональной переподготовки «Кадровик с нуля до профи: от ТК до 1С:ЗУП». Вы научитесь без ошибок вести воинский учет, сдавать TAC-1, оформлять иностранцев по формам МВД, работать в 1С:ЗУП и выстраивать кадровые процессы по актуальной судебной практике. Цена прямо сейчас: всего 9 250 ₽ вместо 33 000 ₽. После обучения вы получите официальный диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Инвестируйте в востребованную профессию без рисков для компании, пока цена не выросла.