Можно взять отпуск только на рабочие дни по соглашению с работодателем.

Онлайниспекцию спросили: можно ли ежегодный оплачиваемый отпуск взять на 5 календарных дней – с понедельника по пятницу, потом выходные, и снова отпуск 5 календарных дней с понедельника по пятницу.

«Можно, но по соглашению с работодателем и при условии, что хотя бы одна часть ежегодного оплачиваемого отпуска будет не менее 14 календарных дней», — ответил Роструд.

Согласно ч. 1 ст. 125 ТК, по соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.