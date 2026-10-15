Ответ Роструда: можно ли взять два отпуска подряд по 5 дней с понедельника по пятницу
Можно взять отпуск только на рабочие дни по соглашению с работодателем.
Онлайниспекцию спросили: можно ли ежегодный оплачиваемый отпуск взять на 5 календарных дней – с понедельника по пятницу, потом выходные, и снова отпуск 5 календарных дней с понедельника по пятницу.
«Можно, но по соглашению с работодателем и при условии, что хотя бы одна часть ежегодного оплачиваемого отпуска будет не менее 14 календарных дней», — ответил Роструд.
Согласно ч. 1 ст. 125 ТК, по соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
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а когда будут публиковать КТО спросил?
нет, ну пусть не прямо с полными персональными данными, но хотя бы как-то обозначить вопрошающего!
а чем это отличается от 14 дней подряд?
про деньги не надо, знаю.
я про отдых.