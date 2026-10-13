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НДФЛ
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Если директор в отпуске без сохранения зарплаты, нужно ли формировать расчет по НДФЛ

Если директор в отпуске без содержания и доходов нет, обязанности налогового агента не возникают, и расчет по НДФЛ за эти месяцы формировать не нужно.

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Организации на АУСН обязаны представлять годовую бухгалтерскую отчетность не позднее трех месяцев после окончания отчетного года. Это предусмотрено ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 14, ч. 3 и 4 ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

Если директор находится в отпуске без сохранения зарплаты и доходы физлицам не выплачиваются, формировать расчет по НДФЛ с нулевыми показателями за такие месяцы не нужно. Обязанности налогового агента возникают при фактической выплате дохода. Особенности для плательщиков АУСН установлены ст. 17-19 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.

НДФЛ, удержанный с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего, перечисляют не позднее 28-го числа текущего месяца. Налог, удержанный с 1 по 22 января, платят не позднее 28 января, а удержанный с 23 по 31 декабря — не позднее последнего рабочего дня года.

Работодатель на АУСН удерживает НДФЛ по ставке 13% независимо от дохода сотрудника. Если годовой доход превысит 2,4 млн рублей, налог с превышения рассчитает ФНС, а работник уплатит его по уведомлению. Ставка самой АУСН составляет 8% для объекта «доходы» и 20% для объекта «доходы минус расходы».

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