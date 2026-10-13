Виды, размеры и условия выплаты премий устанавливают в коллективном договоре, соглашении или локальном нормативном акте. В трудовом договоре их можно конкретизировать, но нельзя ухудшать положение работника.

Показатели премирования должны быть зафиксированы в документах, устанавливающих систему оплаты труда, следует из ответа со ссылкой на ст. 135 ТК. Работодатель определяет виды и размеры премий, сроки, основания и условия их выплаты.

При расчете премии можно учитывать качество, эффективность и продолжительность работы, а также наличие или отсутствие дисциплинарного взыскания. Условия оплаты труда, включая доплаты, надбавки и поощрительные выплаты, нужно включить в трудовой договор на основании ч. 2 ст. 57 ТК. Об этом сказано на сайте Онлайнинспекция.рф.

Работодатель вправе предусмотреть в локальном акте снижение премии из-за дисциплинарного взыскания с учетом мнения профсоюза. Снижение допускается только для премий, начисленных за период применения взыскания, и не должно уменьшать месячную зарплату более чем на 20%.