Сервисы Saby работают штатно, но у части клиентов возможны задержки при обмене документами с другими операторами ЭДО из-за сбоев в дата-центрах «Яндекса».

В пресс-службе «Тензора» ответили на запрос «Клерка» о работе бухгалтерских сервисов после октябрьских атак на российские дата-центры.

«Сервисы Saby работают штатно. У части клиентов, использующих роуминг с другими операторами ЭДО, могут наблюдаться задержки в обмене документами, так как эти операторы использовали дата-центры „Яндекса“ для своей работы», — сообщили в компании.

Ранее «Калуга Астрал» сообщила об отключении трех площадок, на которых размещались ее сервисы. Компания совместно с 1С переносит системы на новую инфраструктуру. Восстановление планировалось на 14 октября, однако при возникновении сложностей срок может сдвинуться до 16 октября.

Собственные сервисы «Такскома» работают штатно, но обмен через отдельные решения 1С зависит от восстановления облачного сервера 1С:Хаб. Еще один оператор, «Платформа ОФД», сообщил о штатной работе своей инфраструктуры и готовности резервного плана на случай увеличения нагрузки.